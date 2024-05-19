Артроверон капсули 513 мг, №90 - Київ (854039) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 164 аптеках
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Всього: капсули (15)
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Київ, вул. Хрещатик, 21
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Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
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Київ, вул. Басейна, 10
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
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Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
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Київ, вул. Нижній Вал, 23
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Київ, вул. Саксаганського, 117
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Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
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Київ, вул. Костянтинівська, 25
Аптека низьких цін
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Всього: капсули (60)
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Київ, вул. Гусовського, 8/10
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (4)
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Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), капсули (5)
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Київ, пл. Вокзальна, 1
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Костянтинівська, 71