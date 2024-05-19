Артроверон капсули 513 мг, №90 - Харків (854039) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (5), капсули (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2), капсули (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: капсули (45)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-Б
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1), капсули (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Амосова, 25
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1), капсули (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Всього: капсули (15)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Миру, 7
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 79-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Головка, 15
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2