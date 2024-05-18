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Артроверон капсули 513 мг, №90 - Дніпро (Дніпропетровськ) (854039) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
668,42
Економія: -39,02 грн
629,40 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
658,38
Економія: -34,38 грн
624,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
675,37
Економія: -41,83 грн
633,54 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
616,99
Економія: -66,19 грн
550,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
646,12
Економія: -68,93 грн
577,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
667,55
Економія: -31,55 грн
636,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (3)
659,38
Економія: -41,98 грн
617,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
587,61
Економія: -17,61 грн
570,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
641,12
Економія: -41,72 грн
599,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
624,17
Економія: -46,98 грн
577,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
630,99
Економія: -31,59 грн
599,40 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (1)
611,97
Економія: -18,57 грн
593,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
586,11
Економія: -22,11 грн
564,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: капсули (45)
548,54
Економія: -21,55 грн
526,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (2)
584,13
Економія: -32,13 грн
552,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
617,05
Економія: -23,05 грн
594,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (2)
662,95
Економія: -33,55 грн
629,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (1)
657,76
Економія: -33,76 грн
624,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
552,60
Економія: -25,61 грн
526,99 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (1)
637,62
Економія: -37,62 грн
600,00 грн