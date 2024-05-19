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Babaria спрей - лосьйон для шкіри голови освіжаючий 150 мл - Київ (835200) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
250,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
287,68 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
Всього: упаковка (1)
296,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
250,16 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
287,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
275,18 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом