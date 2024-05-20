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АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0,8 г тм Solution Pharm, №30 - Одеса (838886) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (5)
136,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (4)
136,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (7)
135,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (1)
135,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (3)
135,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (3)
130,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (4)
137,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (6)
135,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (6)
135,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (6)
137,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Сегедська, 13
Всього: упаковка (1)
136,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (6)
137,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (3)
136,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 162
Всього: упаковка (4)
135,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 75
Всього: упаковка (2)
135,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 113-Г
Всього: упаковка (4)
135,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
Всього: упаковка (2)
135,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 155
Всього: упаковка (6)
135,82 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лиманка, вул. Будівельна, 48-Г
Всього: упаковка (1)
137,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Лиманка, просп. Гуляєва Полковника, 111
Всього: упаковка (6)
135,24 грн