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Косметичні засобиЗахисні засобиЗасоби захисту від комахАРОМА-СПРЕЙ З НАТУРАЛЬНИХ ЕФІРНИХ ОЛІЙ "ЗАХИСТ ВІД КЛІЩІВ ТА МОСКІТІВ"Ціни в аптеках

АРОМА-СПРЕЙ З НАТУРАЛЬНИХ ЕФІРНИХ ОЛІЙ "ЗАХИСТ ВІД КЛІЩІВ ТА МОСКІТІВ" 15 мл - Львів (705295) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (3)
92,90
Економія: -2,79 грн
90,11 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (3)
142,40
Економія: -4,27 грн
138,13 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (9)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (1)
58,69
Економія: -0,18 грн
58,51 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
Всього: упаковка (1)
89,90
Економія: -1,67 грн
88,23 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (4)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 15/3
Всього: упаковка (1)
89,78 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Всього: упаковка (2)
88,57 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (3)
142,40
Економія: -4,27 грн
138,13 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Всього: упаковка (1)
58,44 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (6)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (5)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 13
Всього: упаковка (1)
58,43
Економія: -0,29 грн
58,14 грн
Аптека сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шевська, 8
Всього: упаковка (1)
58,12
Економія: -0,40 грн
57,72 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 36
Всього: упаковка (1)
56,07 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (5)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Моршин, вул. 50-років УПА, 2
Всього: упаковка (1)
101,17
Економія: -0,30 грн
100,87 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Героїв України, 8
Всього: упаковка (1)
58,57 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 15-А
Всього: упаковка (1)
58,44 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 66
Всього: упаковка (1)
89,89
Економія: -0,88 грн
89,01 грн