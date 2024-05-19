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H.Q. Beauty Restore шампунь для пошкодженого волосся 950 мл - Львів (868725) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
474,24
Економія: -2,39 грн
471,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
390,64
Економія: -25,04 грн
365,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
404,29
Економія: -17,89 грн
386,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
601,45
Економія: -120,25 грн
481,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
601,45
Економія: -120,25 грн
481,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
546,00
Економія: -109,20 грн
436,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (2)
479,26
Економія: -2,95 грн
476,31 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
546,00
Економія: -109,20 грн
436,80 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (2)
717,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (2)
717,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (2)
725,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
716,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (2)
719,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Локачі, вул. Степова, 8-А
Всього: упаковка (1)
721,84 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
Всього: упаковка (2)
601,45
Економія: -120,25 грн
481,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (2)
719,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
722,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: упаковка (2)
716,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 5/1
Всього: упаковка (2)
724,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, пл. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
718,39 грн