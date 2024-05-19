Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиШампуніH.Q. Beauty Restore шампунь для пошкодженого волоссяЦіни в аптеках

H.Q. Beauty Restore шампунь для пошкодженого волосся 280 мл - Київ (858896) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
298,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
395,03 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
395,30 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
298,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
394,56 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
298,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
392,11 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
399,62 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
298,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
298,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
298,80 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (4)
339,40
Економія: -67,85 грн
271,55 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
298,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
298,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
298,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
298,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
298,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
393,96 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
298,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
298,80 грн