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Астрацитрон Форте порошок для орального розчину саше 20 г, №10 - Одеса (765621) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
314,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
314,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
314,70 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
365,73
Економія: -49,35 грн
316,38 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
314,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (4), саше (7)
263,52
Економія: -11,88 грн
251,64 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
314,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
314,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
314,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2), саше (6)
348,82
Економія: -76,73 грн
272,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
314,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
314,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
314,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
314,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
332,27
Економія: -19,06 грн
313,21 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
314,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
314,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (2)
269,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
314,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
314,70 грн