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Астрацитрон Форте порошок для орального розчину саше 20 г, №10 - Львів (765621) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
365,73
Економія: -49,35 грн
316,38 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
305,54
Економія: -0,98 грн
304,56 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: порошок для орального розчину (7)
273,60 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (2)
262,76 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
404,99
Економія: -101,11 грн
303,88 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: порошок для орального розчину (6)
274,88 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: порошок для орального розчину (9)
277,68 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: порошок для орального розчину (8)
371,99
Економія: -68,11 грн
303,88 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: порошок для орального розчину (8)
282,65 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
Всього: упаковка (5)
307,18 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Кульпарківська, 35
Всього: упаковка (1)
282,65 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (2)
274,88 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Всього: упаковка (1)
314,20 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
Всього: упаковка (1)
281,29 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Медведецького, 29
Всього: упаковка (1)
282,65 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (2)
290,29 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
274,88 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: упаковка (1)
277,94 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115
Всього: порошок для орального розчину (7)
298,77 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
338,99
Економія: -35,11 грн
303,88 грн