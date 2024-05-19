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SVR Себіаклер сироватка для обличчя 30 мл - Львів (814496) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
901,45 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
973,51
Економія: -63,47 грн
910,04 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
901,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
901,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
720,10 грн
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Соснівка, вул. Галицька, 7
Всього: упаковка (1)
901,45 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
940,91
Економія: -16,84 грн
924,07 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
937,46
Економія: -3,61 грн
933,85 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
874,64
Економія: -6,49 грн
868,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (2)
901,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 2
Всього: упаковка (3)
901,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
901,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Всього: упаковка (1)
1065,56
Економія: -97,59 грн
967,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (1)
890,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, пл. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
965,42 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (2)
941,65 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
874,91 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
929,92 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
720,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
901,45 грн