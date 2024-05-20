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Papilocare® гель піхвовий 5 мл, №7 - Запоріжжя (852319) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
747,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), гель піхвовий (4)
853,36
Економія: -121,22 грн
732,14 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
788,47
Економія: -58,59 грн
729,88 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
747,20 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
747,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
747,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
747,20 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
747,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
799,62
Економія: -73,38 грн
726,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
782,76
Економія: -57,08 грн
725,68 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
747,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
854,30
Економія: -122,27 грн
732,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
747,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (4)
863,55
Економія: -134,44 грн
729,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
804,74
Економія: -78,85 грн
725,89 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
747,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
747,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
747,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
747,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
747,20 грн