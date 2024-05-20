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Papilocare® гель піхвовий 5 мл, №7 - Одеса (852319) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
784,22
Економія: -42,92 грн
741,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
747,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
747,20 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
750,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
734,40 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (3)
768,73
Економія: -37,26 грн
731,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
747,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
747,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
821,37
Економія: -75,66 грн
745,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
787,42
Економія: -55,73 грн
731,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
747,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2), гель піхвовий (4)
766,22
Економія: -38,22 грн
728,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
723,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
747,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
747,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (2)
780,13
Економія: -45,13 грн
735,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
773,37
Економія: -27,67 грн
745,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
877,99
Економія: -86,86 грн
791,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
726,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
747,20 грн