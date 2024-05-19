АПАРАТ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ EASYTOUCH , №1 - Львів (831812) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом