Алердез таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, №10 - Одеса (504143) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
D.s.
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Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Городище, вул. Миру, 103
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Черкаси, вул. Сінна, 5/2
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Вінниця, вул. Київська, 45
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Вінниця, просп. Юності, -
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Деражня, вул. Майдан Привокзальний, 1/1
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Деражня, вул. Миру, 41
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Драбів, вул. Центральна, 30
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Решетилівка, вул. Покровська, 2/5
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Хмельницький, шосе Львівське, 8
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Проліски, вул. Паркова, 2
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, шосе Харківське, 166-В
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, шосе Харківське, 160
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2