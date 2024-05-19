Алердез таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, №10 - Львів (504143) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
В інших містах:
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 214
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Шевченка, 16-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Млинів, вул. Бандери Степана, 40-А
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Відродження, 26-А
Аптека сальве
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожище, вул. Шилокадзе, 19
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 12-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городенка, вул. Богуна Івана, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Теофіполь, вул. Макаренка, 2-В
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 31
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 62
Аптека бам
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 14
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вижниця, вул. Буковинська, 9
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Рахів, вул. Привокзальна, 3
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Львівське, 8
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Деражня, вул. Миру, 41
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Деражня, вул. Майдан Привокзальний, 1/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 69