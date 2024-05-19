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Алердез таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, №10 - Львів (504143) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
64,50
Економія: -11,63 грн
52,87 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
65,65 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
67,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 214
Всього: упаковка (1)
65,65 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Шевченка, 16-А
Всього: упаковка (1)
63,03
Економія: -10,16 грн
52,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Млинів, вул. Бандери Степана, 40-А
Всього: упаковка (1)
63,03
Економія: -10,16 грн
52,87 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Відродження, 26-А
Всього: упаковка (1)
61,50
Економія: -8,63 грн
52,87 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожище, вул. Шилокадзе, 19
Всього: упаковка (1)
54,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 12-А
Всього: упаковка (1)
54,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городенка, вул. Богуна Івана, 2
Всього: упаковка (1)
71,50
Економія: -18,63 грн
52,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теофіполь, вул. Макаренка, 2-В
Всього: упаковка (1)
66,82
Економія: -13,95 грн
52,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 31
Всього: упаковка (1)
72,60
Економія: -19,73 грн
52,87 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 62
Всього: упаковка (1)
52,06 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 14
Всього: упаковка (5)
68,30
Економія: -15,43 грн
52,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вижниця, вул. Буковинська, 9
Всього: упаковка (1)
65,99
Економія: -13,12 грн
52,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рахів, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
66,82
Економія: -13,95 грн
52,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Львівське, 8
Всього: упаковка (1)
78,20
Економія: -25,33 грн
52,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Деражня, вул. Миру, 41
Всього: упаковка (1)
80,99
Економія: -28,12 грн
52,87 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Деражня, вул. Майдан Привокзальний, 1/1
Всього: упаковка (1)
49,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 69
Всього: упаковка (1)
67,34
Економія: -14,47 грн
52,87 грн