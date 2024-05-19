Алердез таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, №10 - Харків (504143) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Решетилівка, вул. Покровська, 2/5
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Ямпіль, вул. Спасо-Преображенська, 52
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Драбів, вул. Центральна, 30
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
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Черкаси, вул. Сінна, 5/2
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городище, вул. Миру, 103
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Паркова, 2
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 160
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Салютна, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хорошів, вул. Незалежності, 6