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Алердез таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, №10 - Харків (504143) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Решетилівка, вул. Покровська, 2/5
Всього: упаковка (1)
66,82
Економія: -13,95 грн
52,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
46,47
Економія: -2,75 грн
43,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ямпіль, вул. Спасо-Преображенська, 52
Всього: упаковка (1)
80,99
Економія: -28,12 грн
52,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Драбів, вул. Центральна, 30
Всього: упаковка (1)
69,50
Економія: -16,63 грн
52,87 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
Всього: упаковка (2)
65,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/2
Всього: упаковка (1)
57,06
Економія: -3,12 грн
53,94 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Всього: упаковка (1)
62,40
Економія: -9,53 грн
52,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
72,73
Економія: -19,86 грн
52,87 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
Всього: упаковка (1)
64,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Паркова, 2
Всього: упаковка (1)
86,30
Економія: -33,43 грн
52,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Всього: упаковка (2)
70,40
Економія: -17,53 грн
52,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 160
Всього: упаковка (2)
72,30
Економія: -19,43 грн
52,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (1)
69,60
Економія: -16,73 грн
52,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Всього: упаковка (1)
47,03
Економія: -2,07 грн
44,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Всього: упаковка (2)
72,80
Економія: -19,93 грн
52,87 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
54,42 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
54,93 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
54,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Салютна, 2
Всього: упаковка (2)
67,22
Економія: -14,35 грн
52,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хорошів, вул. Незалежності, 6
Всього: упаковка (1)
67,22
Економія: -14,35 грн
52,87 грн