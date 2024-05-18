Алердез таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (504143) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
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Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Решетилівка, вул. Покровська, 2/5
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
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Черкаси, вул. Сінна, 5/2
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Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
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Драбів, вул. Центральна, 30
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Городище, вул. Миру, 103
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Київ, шосе Харківське, 166-В
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 160
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
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Ямпіль, вул. Спасо-Преображенська, 52
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Київ, вул. Салютна, 2
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Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А