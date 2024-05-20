Аллервег емульсія для елімінації алергенів Засіб акарицидний емульсія 20 мл, №6 - Запоріжжя (847870) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
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Всього: емульсія (4)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
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Всього: упаковка (2)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 147
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
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Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, просп. Металургів, 16
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Аптека шар@
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Всього: емульсія (4)
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Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Народна аптека
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Запоріжжя, вул. Космічна, 112
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Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
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Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
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Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
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Запоріжжя, вул. Руставі, 2
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
1 соціальна аптека
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Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
Аптека низьких цін
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Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Аптека шар@
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Дніпро, просп. Науки, 171
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Дніпро, просп. Науки, 74-К
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Дніпро, просп. Науки, 40
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Дніпро, просп. Науки, 31