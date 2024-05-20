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Аллервег емульсія для елімінації алергенів Засіб акарициднийЦіни в аптеках

Аллервег емульсія для елімінації алергенів Засіб акарицидний емульсія 20 мл, №6 - Запоріжжя (847870) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: емульсія (4)
645,78
Економія: -22,08 грн
623,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
771,19
Економія: -142,92 грн
628,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
651,95
Економія: -28,25 грн
623,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (1)
705,33
Економія: -79,03 грн
626,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
683,43
Економія: -56,43 грн
627,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (1)
644,22
Економія: -20,52 грн
623,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: емульсія (4)
609,66
Економія: -21,36 грн
588,30 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
707,00
Економія: -107,00 грн
600,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, вул. Космічна, 112
Всього: емульсія (4)
648,52
Економія: -24,82 грн
623,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
Всього: упаковка (1)
643,78
Економія: -20,08 грн
623,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
662,93
Економія: -39,23 грн
623,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
Всього: упаковка (1)
666,37
Економія: -22,47 грн
643,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
650,83
Економія: -27,13 грн
623,70 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
664,99
Економія: -41,29 грн
623,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
Всього: упаковка (1)
620,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (1)
740,96
Економія: -114,78 грн
626,18 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
648,52
Економія: -24,82 грн
623,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1)
656,63
Економія: -32,93 грн
623,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (1)
655,13
Економія: -31,43 грн
623,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Дніпро, просп. Науки, 31
Всього: упаковка (3)
656,76
Економія: -33,06 грн
623,70 грн