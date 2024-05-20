Аллервег емульсія для елімінації алергенів Засіб акарицидний емульсія 20 мл, №6 - Одеса (847870) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 16 аптеках
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Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
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Одеса, вул. Жуковського, 42/46
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Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
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Одеса, просп. Олександрівський, 3
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Одеса, вул. Преображенська, 83
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Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
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Одеса, просп. Небесної Сотні, 6
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Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
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Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Подорожник
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Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Подорожник
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Одеса, вул. Марсельська, 60
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Одеса, вул. Заболотного Академіка, 26/1
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Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
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Одеса, просп. Добровольського, 139
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Одеса, просп. Добровольського, 139-Б
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Херсон, вул. Лавреньова, 12
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
1 соціальна аптека
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Всього: емульсія (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 35