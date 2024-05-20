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Аллервег емульсія для елімінації алергенів Засіб акарициднийЦіни в аптеках

Аллервег емульсія для елімінації алергенів Засіб акарицидний емульсія 20 мл, №6 - Одеса (847870) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
667,36
Економія: -43,66 грн
623,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
653,14
Економія: -29,44 грн
623,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
647,34
Економія: -23,64 грн
623,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
653,33
Економія: -29,63 грн
623,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
653,26
Економія: -29,56 грн
623,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: емульсія (4)
556,56
Економія: -24,02 грн
532,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 6
Всього: упаковка (2)
661,62
Економія: -37,92 грн
623,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 30-А
Всього: упаковка (1)
657,88
Економія: -34,18 грн
623,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
722,42
Економія: -99,16 грн
623,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (1)
721,14
Економія: -94,60 грн
626,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
681,99
Економія: -69,19 грн
612,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
Всього: упаковка (1)
722,99
Економія: -110,19 грн
612,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 26/1
Всього: упаковка (1)
666,24
Економія: -42,54 грн
623,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
680,15
Економія: -36,25 грн
643,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (1)
734,19
Економія: -112,88 грн
621,31 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 139-Б
Всього: упаковка (1)
680,99
Економія: -68,19 грн
612,80 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: упаковка (1)
713,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Херсон, вул. Лавреньова, 12
Всього: упаковка (5)
717,99
Економія: -105,19 грн
612,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
616,89
Економія: -28,59 грн
588,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 35
Всього: емульсія (3)
620,60 грн