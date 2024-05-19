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Аллервег емульсія для елімінації алергенів Засіб акарициднийЦіни в аптеках

Аллервег емульсія для елімінації алергенів Засіб акарицидний емульсія 20 мл, №6 - Львів (847870) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
679,99
Економія: -67,19 грн
612,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
677,68
Економія: -56,90 грн
620,78 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
Всього: упаковка (1), емульсія (3)
871,20
Економія: -250,60 грн
620,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: емульсія (3)
740,99
Економія: -128,19 грн
612,80 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115-А
Всього: емульсія (3)
703,99
Економія: -91,19 грн
612,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Малоголосківська, 42
Всього: упаковка (1)
758,99
Економія: -146,19 грн
612,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: емульсія (4)
723,26
Економія: -100,05 грн
623,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (2)
743,03
Економія: -117,17 грн
625,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: емульсія (4)
668,62
Економія: -52,74 грн
615,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: емульсія (4)
661,93
Економія: -38,23 грн
623,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 64
Всього: емульсія (2)
740,99
Економія: -128,19 грн
612,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: емульсія (4)
644,16
Економія: -20,46 грн
623,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1), емульсія (2)
656,69
Економія: -33,36 грн
623,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: емульсія (5)
645,40
Економія: -21,70 грн
623,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 11
Всього: упаковка (1)
612,80 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: емульсія (3)
681,99
Економія: -69,19 грн
612,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 5/1
Всього: упаковка (1)
607,60
Економія: -19,30 грн
588,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (2)
717,99
Економія: -105,19 грн
612,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1), емульсія (2)
651,58
Економія: -27,88 грн
623,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 47
Всього: упаковка (5)
740,99
Економія: -128,19 грн
612,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5
Всього: емульсія (4)
621,36
Економія: -33,06 грн
588,30 грн