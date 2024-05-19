Аллервег емульсія для елімінації алергенів Засіб акарицидний емульсія 20 мл, №6 - Львів (847870) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 15 аптеках
Аптека бам
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Львів, вул. Городоцька, 82
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Львів, вул. Зелена, 1
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Львів, вул. Замарстинівська, 11
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Всього: емульсія (3)
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Львів, вул. Хімічна, 5
Ощад аптека
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Всього: емульсія (3)
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Львів, вул. Зелена, 115-А
Подорожник
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Львів, вул. Малоголосківська, 42
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
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Львів, вул. Мазепи, 12
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Всього: емульсія (4)
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Львів, вул. Широка, 70-В
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Всього: емульсія (2)
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Львів, вул. Наукова, 64
Аптека шар@
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Всього: емульсія (4)
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Львів, вул. Сихівська, 8
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Всього: упаковка (1), емульсія (2)
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Львів, просп. Червоної Калини, 64
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Всього: емульсія (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 11
Подорожник
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Всього: емульсія (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 5/1
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Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Аптека копійка
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Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
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Івано-Франківськ, вул. Галицька, 47
Аптека низьких цін
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Всього: емульсія (4)
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Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5