Аллервег емульсія для елімінації алергенів Засіб акарицидний емульсія 20 мл, №6 - Київ (847870) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 42 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Коновальця Євгена, 33/1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:30
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 28