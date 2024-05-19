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Аллервег емульсія для елімінації алергенів Засіб акарициднийЦіни в аптеках

Аллервег емульсія для елімінації алергенів Засіб акарицидний емульсія 20 мл, №6 - Київ (847870) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
674,07 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
778,99
Економія: -166,19 грн
612,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
861,30
Економія: -240,70 грн
620,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
661,53 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
812,50
Економія: -191,90 грн
620,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
656,10
Економія: -19,68 грн
636,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
665,77
Економія: -42,44 грн
623,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
658,63
Економія: -34,93 грн
623,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
656,10
Економія: -19,68 грн
636,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (2)
622,10
Економія: -18,66 грн
603,44 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Коновальця Євгена, 33/1
Всього: упаковка (1)
861,30
Економія: -240,70 грн
620,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (1)
757,35
Економія: -136,69 грн
620,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
625,01
Економія: -36,71 грн
588,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
713,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
702,28
Економія: -73,18 грн
629,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:30
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (1)
812,50
Економія: -191,90 грн
620,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Всього: упаковка (1)
653,52
Економія: -118,85 грн
534,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (1)
697,70
Економія: -68,48 грн
629,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
Всього: упаковка (1)
606,01
Економія: -17,71 грн
588,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 28
Всього: упаковка (1)
722,99
Економія: -110,19 грн
612,80 грн