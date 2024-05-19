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Аллервег емульсія для елімінації алергенів Засіб акарициднийЦіни в аптеках

Аллервег емульсія для елімінації алергенів Засіб акарицидний емульсія 20 мл, №6 - Харків (847870) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
660,34
Економія: -29,52 грн
630,82 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
728,09 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
650,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
653,64
Економія: -29,94 грн
623,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (3)
704,70
Економія: -84,10 грн
620,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (2)
861,30
Економія: -240,70 грн
620,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
812,50
Економія: -191,90 грн
620,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
614,13
Економія: -25,83 грн
588,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
614,01
Економія: -25,71 грн
588,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: емульсія (5)
618,13
Економія: -29,83 грн
588,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (6)
627,89
Економія: -39,59 грн
588,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Всього: упаковка (1)
612,07
Економія: -23,77 грн
588,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (2)
795,60
Економія: -175,00 грн
620,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5
Всього: упаковка (1)
795,60
Економія: -175,00 грн
620,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307
Всього: упаковка (1)
620,42
Економія: -32,12 грн
588,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 35-В
Всього: упаковка (1)
754,44
Економія: -126,27 грн
628,17 грн
В інших містах:
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Шиндлера, 91
Всього: емульсія (4)
781,99
Економія: -169,19 грн
612,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (1)
661,87
Економія: -38,17 грн
623,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
611,95
Економія: -23,65 грн
588,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (1)
619,07
Економія: -30,77 грн
588,30 грн