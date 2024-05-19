Аллервег емульсія для елімінації алергенів Засіб акарицидний емульсія 20 мл, №6 - Харків (847870) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, просп. Науки, 41/43
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Харків, проїзд Стадіонний, 5
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Харків, вул. Грицевця Сергія, 35-В
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Красноград, вул. Шиндлера, 91
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Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
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Полтава, вул. Європейська, 21
Аптека шар@
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Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44