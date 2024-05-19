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L-Цет® сироп 2,5 мг/5 мл флакон 60 мл, №1 - Харків (289652) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
89,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
103,31
Економія: -13,65 грн
89,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
105,62
Економія: -11,44 грн
94,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -14,91 грн
91,59 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
95,23 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
98,09 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
105,99
Економія: -14,40 грн
91,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
111,56
Економія: -6,04 грн
105,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
110,33
Економія: -5,43 грн
104,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
89,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
99,24
Економія: -5,83 грн
93,41 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
95,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
107,94
Економія: -16,36 грн
91,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
104,13
Економія: -7,21 грн
96,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
111,68
Економія: -18,27 грн
93,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
106,28
Економія: -12,30 грн
93,98 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
104,01
Економія: -10,67 грн
93,34 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (2)
102,99
Економія: -11,40 грн
91,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
89,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
105,61
Економія: -11,97 грн
93,64 грн