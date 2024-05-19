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L-Цет® сироп 2,5 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Львів (145668) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 205 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
127,50 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
144,46
Економія: -19,49 грн
124,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
114,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
135,70
Економія: -24,36 грн
111,34 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
135,50
Економія: -18,56 грн
116,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
114,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
154,50
Економія: -37,56 грн
116,94 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
145,99
Економія: -29,05 грн
116,94 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
125,30
Економія: -14,28 грн
111,02 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
169,50
Економія: -53,10 грн
116,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
137,07
Економія: -26,63 грн
110,44 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
132,99
Економія: -16,05 грн
116,94 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
159,50
Економія: -42,56 грн
116,94 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
149,50
Економія: -32,56 грн
116,94 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
127,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
171,50
Економія: -54,56 грн
116,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
114,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
131,99
Економія: -15,05 грн
116,94 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
144,99
Економія: -28,05 грн
116,94 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (239)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
123,90 грн