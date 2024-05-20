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Косметичні засобиДитяча косметикаPediatric Крем для обличчя дитячий "Laboratorios Babe"Ціни в аптеках

Pediatric Крем для обличчя дитячий "Laboratorios Babe" 50 мл - Одеса (836845) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (4)
717,33
Економія: -75,48 грн
641,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
468,24
Економія: -67,87 грн
400,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (3)
724,11
Економія: -99,39 грн
624,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
Всього: упаковка (1)
453,05
Економія: -52,68 грн
400,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (4)
492,13
Економія: -63,50 грн
428,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 7-В
Всього: упаковка (1)
724,42
Економія: -70,57 грн
653,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (2)
461,21
Економія: -79,28 грн
381,93 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (2)
423,50
Економія: -65,11 грн
358,39 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-А
Всього: упаковка (5)
467,14
Економія: -83,89 грн
383,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
714,18
Економія: -116,17 грн
598,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (1)
480,95
Економія: -48,59 грн
432,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: упаковка (1)
462,31
Економія: -45,45 грн
416,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
Всього: упаковка (1)
486,31
Економія: -43,70 грн
442,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
Всього: упаковка (1)
461,52
Економія: -64,66 грн
396,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
Всього: упаковка (1)
462,53
Економія: -58,65 грн
403,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (1)
466,92
Економія: -44,16 грн
422,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (2)
467,99
Економія: -42,73 грн
425,26 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
715,22
Економія: -64,83 грн
650,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (2)
456,52
Економія: -33,76 грн
422,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (3)
460,07
Економія: -35,56 грн
424,51 грн