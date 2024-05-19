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Косметичні засобиДитяча косметикаPediatric Крем для обличчя дитячий "Laboratorios Babe"Ціни в аптеках

Pediatric Крем для обличчя дитячий "Laboratorios Babe" 50 мл - Львів (836845) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
410,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
716,72
Економія: -83,78 грн
632,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
716,37
Економія: -60,14 грн
656,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (2)
461,52
Економія: -57,50 грн
404,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
468,72
Економія: -66,60 грн
402,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
461,12
Економія: -34,51 грн
426,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (1)
488,12
Економія: -53,90 грн
434,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (2)
705,62
Економія: -86,38 грн
619,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (1)
722,95
Економія: -50,96 грн
671,99 грн
В інших містах:
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 66
Всього: упаковка (1)
405,34
Економія: -0,38 грн
404,96 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 120-А
Всього: упаковка (1)
407,14 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (4)
486,73
Економія: -32,01 грн
454,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
719,44
Економія: -44,15 грн
675,29 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
408,69
Економія: -3,52 грн
405,17 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1
Всього: упаковка (1)
410,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бандери Степана, 77-Б
Всього: упаковка (1)
460,12
Економія: -33,41 грн
426,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: упаковка (2)
468,33
Економія: -39,87 грн
428,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 30
Всього: упаковка (2)
463,38
Економія: -35,00 грн
428,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 19
Всього: упаковка (1)
468,74
Економія: -61,18 грн
407,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 26
Всього: упаковка (1)
473,74
Економія: -43,14 грн
430,60 грн