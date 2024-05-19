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Косметичні засобиДитяча косметикаPediatric Крем для обличчя дитячий "Laboratorios Babe"Ціни в аптеках

Pediatric Крем для обличчя дитячий "Laboratorios Babe" 50 мл - Київ (836845) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
497,81
Економія: -91,08 грн
406,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (3)
466,97
Економія: -80,23 грн
386,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
707,33
Економія: -82,61 грн
624,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (3)
464,18
Економія: -33,58 грн
430,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
731,31
Економія: -89,46 грн
641,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
714,39
Економія: -100,63 грн
613,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
727,74
Економія: -113,98 грн
613,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
714,46
Економія: -116,45 грн
598,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (2)
731,44
Економія: -71,78 грн
659,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
465,74
Економія: -37,28 грн
428,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
461,08
Економія: -53,69 грн
407,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
Всього: упаковка (2)
710,41
Економія: -91,17 грн
619,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 30-А
Всього: упаковка (4)
461,65
Економія: -76,24 грн
385,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
Всього: упаковка (1)
487,89
Економія: -41,56 грн
446,33 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (2)
719,04
Економія: -121,03 грн
598,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
Всього: упаковка (1)
737,29
Економія: -92,44 грн
644,85 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 28
Всього: упаковка (1)
468,81
Економія: -44,30 грн
424,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (2)
723,36
Економія: -67,13 грн
656,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (1)
454,67
Економія: -31,91 грн
422,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
Всього: упаковка (1)
491,52
Економія: -48,91 грн
442,61 грн