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Косметичні засобиДитяча косметикаPediatric Крем для обличчя дитячий "Laboratorios Babe"Ціни в аптеках

Pediatric Крем для обличчя дитячий "Laboratorios Babe" 50 мл - Харків (836845) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
706,24
Економія: -89,74 грн
616,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (3)
728,02
Економія: -61,72 грн
666,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (2)
464,64
Економія: -64,27 грн
400,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (1)
465,47
Економія: -82,22 грн
383,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 75-А
Всього: упаковка (2)
456,21
Економія: -47,06 грн
409,15 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
727,81
Економія: -61,99 грн
665,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 45/1
Всього: упаковка (1)
433,96
Економія: -25,22 грн
408,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
728,57
Економія: -81,24 грн
647,33 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
492,36
Економія: -49,75 грн
442,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
463,07
Економія: -57,28 грн
405,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (2)
459,72
Економія: -35,21 грн
424,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
720,96
Економія: -61,30 грн
659,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Всього: упаковка (1)
772,32
Економія: -127,63 грн
644,69 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
706,24
Економія: -21,24 грн
685,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
463,54
Економія: -42,98 грн
420,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (2)
456,43
Економія: -33,67 грн
422,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (3)
457,83
Економія: -33,32 грн
424,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (1)
713,69
Економія: -68,84 грн
644,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
715,96
Економія: -30,96 грн
685,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
453,22
Економія: -26,51 грн
426,71 грн