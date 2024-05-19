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TESTSEALABS® Експресс-тест слини на антиген вірусу COVID-19 Тест для самоконтролю , №1 - Львів (844465) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
479,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
479,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (7)
395,00
Економія: -70,00 грн
325,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
479,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
479,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
479,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (9)
395,00
Економія: -70,00 грн
325,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
479,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
479,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
479,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
479,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
376,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
479,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
479,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
479,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
479,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (6)
395,00
Економія: -70,00 грн
325,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
479,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
479,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (38)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
479,70 грн