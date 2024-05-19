TESTSEALABS® Експресс-тест слини на антиген вірусу COVID-19 Тест для самоконтролю , №1 - Харків (844465) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 27 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Аптека шар@
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 12