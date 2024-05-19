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Omega-3 Актив Powerful капсули 1,4 г, №100 - Львів (829797) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
666,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (1)
584,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (1)
609,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (3)
664,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
580,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
663,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
Всього: упаковка (1)
609,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (6)
584,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (5)
575,33 грн
Аптека сімейна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Швабська, 37-А
Всього: упаковка (1)
523,50 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, наб. Слов'янська, 21-А
Всього: упаковка (1)
464,00 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Хіри Олександра, 9
Всього: упаковка (1)
451,50 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А
Всього: упаковка (1)
485,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красноград, вул. Полтавська, 62-А
Всього: упаковка (1)
472,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (1)
543,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, м-н 3-й, 13
Всього: упаковка (1)
543,00 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 17
Всього: упаковка (1)
472,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (1)
533,50 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Всього: упаковка (1)
472,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Всього: упаковка (1)
464,00 грн