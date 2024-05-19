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Omega-3 Актив Powerful капсули 1,4 г, №100 - Харків (829797) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (5)
575,33 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (6)
584,96 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, пл. Захисників України, 2-А
Всього: упаковка (1)
472,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Донецький, 18
Всього: упаковка (1)
533,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
Всього: упаковка (1)
533,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Всього: упаковка (1)
533,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Данилевського, 17
Всього: упаковка (1)
543,00 грн
Аптека галатея
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
472,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Всього: упаковка (1)
472,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (1)
533,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Всього: упаковка (1)
386,50 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Всього: упаковка (1)
472,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Байрона, 9
Всього: упаковка (1)
472,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Туркестанська, 44
Всього: упаковка (1)
476,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 259
Всього: упаковка (1)
464,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (1)
464,00 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 17
Всього: упаковка (1)
472,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 108
Всього: упаковка (1)
476,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Мисли Мирослава, 50
Всього: упаковка (1)
472,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Танкопія, 23
Всього: упаковка (2)
472,50 грн