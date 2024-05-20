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Атера А таблетки 80 мг + 10 мг блістер, №28 - Львів (841003) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
231,56 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: таблетки (14)
252,86 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
258,99
Економія: -22,81 грн
236,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
231,56 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
250,14
Економія: -11,98 грн
238,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), блістер (1)
273,92
Економія: -34,04 грн
239,88 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
298,99
Економія: -62,81 грн
236,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
284,99
Економія: -48,81 грн
236,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
321,99
Економія: -85,81 грн
236,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
225,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
256,99
Економія: -20,81 грн
236,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
284,99
Економія: -48,81 грн
236,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: таблетки (14)
266,30
Економія: -26,42 грн
239,88 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
305,99
Економія: -69,81 грн
236,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (2)
259,62
Економія: -17,75 грн
241,87 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
245,99
Економія: -9,81 грн
236,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: таблетки (14)
232,35
Економія: -10,18 грн
222,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
245,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: блістер (1)
212,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
256,87
Економія: -14,99 грн
241,88 грн