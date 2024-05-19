Атера А таблетки 80 мг + 10 мг блістер, №28 - Харків (841003) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
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Аптека копійка
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