Атера А таблетки 80 мг + 5 мг блістер, №28 - Львів (841001) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 93 аптеках
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Всього: таблетки (14)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 10
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Бажаємо здоров'я
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Львів, вул. Городоцька, 72
Подорожник
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Львів, вул. Джерельна, 1
Аптека шар@
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Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека бам
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Львів, вул. Городоцька, 82
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Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Львів, пл. Міцкевича, 5
Подорожник
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Подорожник
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Львів, вул. Куліша, 15
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Городоцька, 102
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3), блістер (1)
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Львів, вул. Зелена, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Пульс
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Моршинська, 2
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Львів, вул. Зелена, 7/7