Атера А таблетки 80 мг + 5 мг блістер, №28 - Дніпро (Дніпропетровськ) (841001) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 87 аптеках
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
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Дніпро, пров. Парусний, 10-К
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Дніпро, вул. Привокзальна, 3
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 121