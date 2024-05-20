Атера А таблетки 40 мг + 5 мг блістер, №28 - Львів (840997) Лікарський препарат - ціни
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Аптека шар@
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Львів, просп. Свободи, 49
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Львів, просп. Свободи, 49
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Всього: блістер (1)
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Львів, пл. Міцкевича, 5
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
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Всього: упаковка (30)
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Львів, вул. Куліша, 15
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
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Львів, вул. Русових, 1
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Городоцька, 102
Подорожник
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Наявність на 2024-05-21 - 18:00