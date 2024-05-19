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SVR топіаліс бальзам очищаючий для обличчя та тіла для сухої та схильної до атопії шкіри 400 мл - Київ (836014) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
708,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (7)
1130,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
708,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (6)
1137,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
1060,16 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
606,32 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
720,90
Економія: -144,15 грн
576,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (6)
1125,34 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
697,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
1126,01 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
720,90
Економія: -144,15 грн
576,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Всього: упаковка (1)
657,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
685,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 7
Всього: упаковка (1)
687,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
1060,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (1)
645,26 грн
Онлайн №2
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
606,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (3)
1069,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полярна, 8
Всього: упаковка (1)
1057,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (2)
1125,19 грн