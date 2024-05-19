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SVR топіаліс бальзам очищаючий для обличчя та тіла для сухої та схильної до атопії шкіри 200 мл - Львів (836012) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
425,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
526,14
Економія: -34,31 грн
491,83 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
425,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
468,30
Економія: -43,38 грн
424,92 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Виговського Івана, 100
Всього: упаковка (1)
425,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 29
Всього: упаковка (1)
501,80 грн
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Соснівка, вул. Галицька, 7
Всього: упаковка (1)
425,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (2)
714,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
460,97
Економія: -30,31 грн
430,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
458,81
Економія: -28,15 грн
430,66 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
413,99
Економія: -5,32 грн
408,67 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (2)
374,18 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
456,90 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (2)
272,20 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
414,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 2
Всього: упаковка (1)
425,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (1)
436,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, просп. Злуки, 4
Всього: упаковка (1)
501,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (1)
429,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (1)
356,16 грн