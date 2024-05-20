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Антисептик для рук ТМ "AROMA KRAINA" Антисептичний комплексЦіни в аптеках

Антисептик для рук ТМ "AROMA KRAINA" Антисептичний комплекс флакон 50 мл, №1 - Одеса (839826) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (2)
56,93 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (3)
39,41 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
Всього: упаковка (1)
39,28
Економія: -0,21 грн
39,07 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 15/1
Всього: упаковка (2)
39,61
Економія: -0,50 грн
39,11 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоселиця, вул. Хотинська, 7
Всього: упаковка (1)
39,61 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Героїв Майдану, 14
Всього: упаковка (1)
39,50
Економія: -0,11 грн
39,39 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Глибока, вул. Першотравнева, 8
Всього: упаковка (1)
39,48 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 105
Всього: упаковка (1)
39,05
Економія: -0,10 грн
38,95 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 10-А
Всього: упаковка (1)
47,39
Економія: -0,41 грн
46,98 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
Всього: упаковка (1)
39,53
Економія: -0,61 грн
38,92 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 2-Б
Всього: упаковка (2)
56,94
Економія: -0,35 грн
56,59 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 84/2
Всього: упаковка (1)
39,39 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чемерівці, вул. Центральна, 29/3
Всього: упаковка (1)
57,12
Економія: -0,16 грн
56,96 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Борщів, вул. Бандери Степана, 95-А
Всього: упаковка (2)
39,63
Економія: -0,25 грн
39,38 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (2)
57,08 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вашківці, пров. 1-й Грушевського, 5-Б
Всього: упаковка (1)
56,88 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Снятин, вул. Стефаника, 4-А
Всього: упаковка (2)
39,15 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Берегомет, вул. Центральна, 98-Б
Всього: упаковка (1)
39,61
Економія: -0,49 грн
39,12 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 55
Всього: упаковка (1)
39,47 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красилів, вул. Грушевського, 140-Б
Всього: упаковка (1)
56,60 грн