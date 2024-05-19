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Антисептик для рук ТМ "AROMA KRAINA" Антисептичний комплексЦіни в аптеках

Антисептик для рук ТМ "AROMA KRAINA" Антисептичний комплекс флакон 50 мл, №1 - Київ (839826) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (2)
57,06 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черняхів, вул. Юліана Мовчана, 16
Всього: упаковка (2)
56,74 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 55
Всього: упаковка (1)
39,49
Економія: -0,49 грн
39,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, пл. Базарна, 3
Всього: упаковка (2)
57,03
Економія: -0,43 грн
56,60 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Героїв Майдану, 14
Всього: упаковка (1)
39,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Овруч, вул. Шевченка Тараса, 47
Всього: упаковка (2)
57,12
Економія: -0,23 грн
56,89 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: упаковка (2)
57,05 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (2)
57,08 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 113-А
Всього: упаковка (2)
56,88 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
Всього: упаковка (1)
39,44 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Красилів, вул. Грушевського, 140-Б
Всього: упаковка (1)
56,79
Економія: -0,20 грн
56,59 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Клесів, вул. Залізнична, 12
Всього: упаковка (1)
39,03 грн
Аспірінка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Березне, вул. Буховича, 3
Всього: упаковка (1)
56,72 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
Всього: упаковка (1)
39,16 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 10-А
Всього: упаковка (1)
47,53
Економія: -0,26 грн
47,27 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Нова, 6-А
Всього: упаковка (1)
39,55
Економія: -0,18 грн
39,37 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 15/1
Всього: упаковка (2)
39,54
Економія: -0,34 грн
39,20 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (3)
39,49
Економія: -0,13 грн
39,36 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Київська, 67-А
Всього: упаковка (2)
56,27 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 62
Всього: упаковка (2)
56,95 грн