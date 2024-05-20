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Антисептик для рук ТМ "AROMA KRAINA" Антисептичний комплексЦіни в аптеках

Антисептик для рук ТМ "AROMA KRAINA" Антисептичний комплекс флакон 100 мл, №1 - Одеса (839824) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (1)
32,09 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (2)
69,73
Економія: -1,16 грн
68,57 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (1)
57,81
Економія: -0,02 грн
57,79 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 15/1
Всього: упаковка (1)
47,94
Економія: -0,28 грн
47,66 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоселиця, вул. Хотинська, 7
Всього: упаковка (1)
48,39 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоселиця, вул. Центральна, 78
Всього: упаковка (1)
47,62 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Глибока, вул. Першотравнева, 8
Всього: упаковка (2)
47,89
Економія: -0,22 грн
47,67 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Колінківці, вул. Головна, 86-А
Всього: упаковка (1)
47,95
Економія: -0,23 грн
47,72 грн
Перша
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-Б
Всього: упаковка (2)
69,47 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернівці, перех. Героїв Майдану / Загули Дмитра, 9/2
Всього: упаковка (2)
48,12
Економія: -0,09 грн
48,03 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (1)
69,86 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Соборна, 8
Всього: упаковка (2)
48,34
Економія: -0,82 грн
47,52 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 18-В
Всього: упаковка (1)
69,40 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 84/2
Всього: упаковка (3)
48,11 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 69
Всього: упаковка (1)
48,45
Економія: -0,24 грн
48,21 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (1)
48,11
Економія: -0,03 грн
48,08 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Борщів, вул. Бандери Степана, 95-А
Всього: упаковка (1)
48,39 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вашківці, пров. 1-й Грушевського, 5-Б
Всього: упаковка (1)
69,25 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
69,02 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кути, вул. Косівська, 13
Всього: упаковка (1)
48,36 грн