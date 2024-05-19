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Антисептик для рук ТМ "AROMA KRAINA" Антисептичний комплексЦіни в аптеках

Антисептик для рук ТМ "AROMA KRAINA" Антисептичний комплекс флакон 100 мл, №1 - Київ (839824) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
69,48
Економія: -0,12 грн
69,36 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (1)
47,97
Економія: -0,39 грн
47,58 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, пл. Базарна, 3
Всього: упаковка (2)
95,57
Економія: -0,27 грн
95,30 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (1)
69,86 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Овруч, вул. Шевченка Тараса, 47
Всього: упаковка (2)
69,57 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (1)
58,19
Економія: -0,05 грн
58,14 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (2)
68,60 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 113-А
Всього: упаковка (2)
69,82
Економія: -0,86 грн
68,96 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Олевськ, вул. Київська, 14
Всього: упаковка (1)
48,33
Економія: -0,62 грн
47,71 грн
Аспірінка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Березне, вул. Буховича, 3
Всього: упаковка (1)
69,34
Економія: -0,86 грн
68,48 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 18-В
Всього: упаковка (1)
68,61 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нетішин, просп. Незалежності, 22-А
Всього: упаковка (1)
57,81
Економія: -0,10 грн
57,71 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Соборна, 8
Всього: упаковка (2)
48,05
Економія: -0,29 грн
47,76 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Нова, 6-А
Всього: упаковка (1)
47,93 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 15/1
Всього: упаковка (1)
48,23 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (1)
32,31 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Київська, 67-А
Всього: упаковка (2)
68,65
Економія: -0,11 грн
68,54 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 62
Всього: упаковка (3)
68,81
Економія: -0,21 грн
68,60 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (2)
48,39 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 84/2
Всього: упаковка (3)
47,98 грн