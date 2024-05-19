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SVR Цикавіт + захисний Бальзам для губ 10 г - Львів (839994) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
345,67 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
285,14 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
313,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Стельмаха Володимира, 9
Всього: упаковка (2)
313,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
313,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
313,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (2)
348,53 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (1)
313,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
Всього: упаковка (1)
313,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
353,95 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Чернівці, просп. Незалежності, 113
Всього: упаковка (2)
313,35 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
335,81 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
285,14 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
363,20
Економія: -10,90 грн
352,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (2)
341,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 47
Всього: упаковка (1)
321,75 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
Всього: упаковка (1)
335,81 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
363,20
Економія: -10,90 грн
352,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
363,20
Економія: -10,90 грн
352,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (2)
313,65 грн