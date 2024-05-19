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SVR Себіаклер гель для обличчя активний для шкіри схильної до акне 40 мл - Львів (839996) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
521,65 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
609,32
Економія: -39,73 грн
569,59 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
521,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
521,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
621,92
Економія: -57,60 грн
564,32 грн
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Соснівка, вул. Галицька, 7
Всього: упаковка (1)
521,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
528,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
573,28
Економія: -37,70 грн
535,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
570,59
Економія: -35,01 грн
535,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
528,03 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (2)
521,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (1)
543,38 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
521,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Всього: упаковка (2)
584,14
Економія: -53,50 грн
530,64 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Тернопіль, вул. Князя Острозького, 36
Всього: упаковка (2)
521,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 27-А
Всього: упаковка (1)
521,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (2)
521,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (2)
487,37 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перечин, пл. Народна, 19
Всього: упаковка (1)
422,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
568,36 грн