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SVR Себіаклер гель для обличчя активний для шкіри схильної до акне 40 мл - Київ (839996) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
581,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
590,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
581,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
539,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
541,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
562,32 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
592,65
Економія: -118,50 грн
474,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
572,29
Економія: -80,61 грн
491,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
599,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 21
Всього: упаковка (1)
530,46 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
633,15
Економія: -126,60 грн
506,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
542,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
563,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
568,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 73/1
Всього: упаковка (1)
531,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (5)
575,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (2)
529,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 10/14
Всього: упаковка (1)
527,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (2)
565,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
Всього: упаковка (1)
575,42 грн