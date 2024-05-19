А-Дерма Бальзам для губ, що відновлює для пошкодженої шкіри 4 г - Харків (839918) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Харків, пл. Конституції, 20
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Харків, пл. Конституції, 1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, пл. Свободи, 8
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Харків, просп. Науки, 9
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Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
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Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Героїв Праці, 9
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Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 5/1