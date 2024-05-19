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SVR топіаліс гель для обличчя та тіла заспокійливий зволожуючий, що цілодобово захищає від сухості шкіри 200 мл - Львів (839782) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (2)
344,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
345,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 5/1
Всього: упаковка (1)
348,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (2)
324,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (1)
346,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
324,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (2)
348,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 43
Всього: упаковка (2)
348,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (2)
349,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
Всього: упаковка (1)
324,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Перемоги, 12
Всього: упаковка (1)
348,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (2)
331,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 47
Всього: упаковка (1)
347,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Сосновського, 42
Всього: упаковка (1)
324,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (2)
347,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 31/1
Всього: упаковка (2)
324,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, 7-Н
Всього: упаковка (1)
345,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
Всього: упаковка (1)
347,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (1)
345,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 89-А
Всього: упаковка (1)
346,10 грн