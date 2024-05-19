LACTOVIT крем мус для обличчя та тіла Lactourea 400 мл - Львів (898078) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 17 аптеках
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Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
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Львів, вул. Патона, 37
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Львів, вул. Пасічна, 92-Г
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Львів, вул. Хоткевича, 30-А
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Аптека доброго дня
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Брюховичі, вул. Сухомлинського, 8
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 2